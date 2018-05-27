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Брестские пограничники превратили 100-летний юбилей службы в праздник для горожан

28.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Командование Брестской пограничной группы организовало площадку недалеко от Северных ворот Брестской крепости. Брестчане и гости города познакомились с техникой и вооружением стражей границ, посмотрели на показательные выступления кинологов, поучаствовали в различных конкурсах. Не обошлось без угощений: все желающие смогли отведать настоящей солдатской каши.







Праздник прошел при содействии Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». А уже завтра, непосредственно в День пограничника, пройдут официальные торжества с возложением цветов и венков к монументу «Героям - Стражам границ». 


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Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
 
 
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Командование Брестской пограничной группы организовало площадку недалеко от Северных ворот Брестской крепости. Брестчане и гости города познакомились с...
 
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