1 / Фото: Александр МИТЮКОВ Фото: Александр МИТЮКОВ Фото: Александр МИТЮКОВ Фото: Александр МИТЮКОВ Фото: Александр МИТЮКОВ Фото: Александр МИТЮКОВ Фото: Александр МИТЮКОВ Фото: Александр МИТЮКОВ Фото: Александр МИТЮКОВ Фото: Александр МИТЮКОВ Фото: Александр МИТЮКОВ Фото: Александр МИТЮКОВ Фото: Александр МИТЮКОВ Фото: Александр МИТЮКОВ Фото: Александр МИТЮКОВ Фото: Александр МИТЮКОВ Фото: Александр МИТЮКОВ Фото: Александр МИТЮКОВ Фото: Александр МИТЮКОВ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Брестские пограничники превратили 100-летний юбилей службы в праздник для горожан Командование Брестской пограничной группы организовало площадку недалеко от Северных ворот Брестской крепости. Брестчане и гости города познакомились с...

Командование Брестской пограничной группы организовало площадку недалеко от Северных ворот Брестской крепости. Брестчане и гости города познакомились с техникой и вооружением стражей границ, посмотрели на показательные выступления кинологов, поучаствовали в различных конкурсах. Не обошлось без угощений: все желающие смогли отведать настоящей солдатской каши.Праздник прошел при содействии Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». А уже завтра, непосредственно в День пограничника, пройдут официальные торжества с возложением цветов и венков к монументу «Героям - Стражам границ».