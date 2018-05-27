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Нелегалы из Ирака пытались пересечь белорусско-латвийскую границу
28.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Двое мужчин, а также женщина с ребенком были задержаны сотрудниками спецподразделения погранслужбы в Браславском районе ночью в воскресенье, 27 мая, в километре от белорусско-латвийской границы. На режимную территорию их на машине привезли пособники организатора нелегальной миграции.
Иностранцы оформлены как нарушители границы, пограничного режима и правил пребывания. Сейчас устанавливаются организаторы и пособники нелегальной миграции, им грозит уголовная ответственность.
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Двое мужчин, а также женщина с ребенком были задержаны сотрудниками спецподразделения погранслужбы в Браславском районе ночью в воскресенье, 27 мая, в километре...
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