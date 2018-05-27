В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нелегалы из Ирака пытались пересечь белорусско-латвийскую границу Двое мужчин, а также женщина с ребенком были задержаны сотрудниками спецподразделения погранслужбы в Браславском районе ночью в воскресенье, 27 мая, в километре...

Двое мужчин, а также женщина с ребенком были задержаны сотрудниками спецподразделения погранслужбы в Браславском районе ночью в воскресенье, 27 мая, в километре от белорусско-латвийской границы. На режимную территорию их на машине привезли пособники организатора нелегальной миграции.Иностранцы оформлены как нарушители границы, пограничного режима и правил пребывания. Сейчас устанавливаются организаторы и пособники нелегальной миграции, им грозит уголовная ответственность.