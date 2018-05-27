|
В Жабинковском районе провели старинный обряд «Вождение куста»
28.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
«Семуха» открывается старинным обрядом «Вождение куста» на котором, собственно, и основано торжество. Его инициатор, руководитель народного театра песни, игры и юмора «Хмелевские валацуги» Наталья Дырман, рассказывает об истоках:
- Это залог на урожай, благополучие и счастье. Издавна в наших местах выбирали самую красивую девушку в деревне, наряжали ее в зелень, украшали и водили по дворам, останавливаясь на подворьях. У тех, кто желает встретить участников обряда. Мы поздравляем людей с Троицей, желаем им благополучия.
В этом году в самые красивые девушки выбрали местную жительницу Ольгу Иванюк. Шествие останавливалось у нескольких подворий. А в центре Хмелево работала выездная торговля, палатки мастеров, игровые площадки. На сцене выступали творческие коллективы области и конечно театр «Хмелевские валацуги».
1/
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Семуха» открывается старинным обрядом «Вождение куста» на котором, собственно, и основано торжество. Его инициатор, руководитель народного театра песни, игры...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)