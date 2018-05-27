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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Жабинковском районе провели старинный обряд «Вождение куста» «Семуха» открывается старинным обрядом «Вождение куста» на котором, собственно, и основано торжество. Его инициатор, руководитель народного театра песни, игры...

«Семуха» открывается старинным обрядом «Вождение куста» на котором, собственно, и основано торжество. Его инициатор,, рассказывает об истоках:В этом году в самые красивые девушки выбрали местную жительницу Ольгу Иванюк. Шествие останавливалось у нескольких подворий. А в центре Хмелево работала выездная торговля, палатки мастеров, игровые площадки. На сцене выступали творческие коллективы области и конечно театр «Хмелевские валацуги».