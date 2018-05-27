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В Жабинковском районе провели старинный обряд «Вождение куста»

28.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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«Семуха» открывается старинным обрядом «Вождение куста» на котором, собственно, и основано торжество. Его инициатор, руководитель народного театра песни, игры и юмора «Хмелевские валацуги» Наталья Дырман, рассказывает об истоках:

- Это залог на урожай, благополучие и счастье. Издавна в наших местах выбирали самую красивую девушку в деревне, наряжали ее в зелень, украшали и водили по дворам, останавливаясь на подворьях. У тех, кто желает встретить участников обряда. Мы поздравляем людей с Троицей, желаем им благополучия.







В этом году в самые красивые девушки выбрали местную жительницу Ольгу Иванюк. Шествие останавливалось у нескольких подворий. А в центре Хмелево работала выездная торговля, палатки мастеров, игровые площадки. На сцене выступали творческие коллективы области и конечно театр «Хмелевские валацуги».

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Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
 
 
Ссылка на источник 61
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«Семуха» открывается старинным обрядом «Вождение куста» на котором, собственно, и основано торжество. Его инициатор, руководитель народного театра песни, игры...
 
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