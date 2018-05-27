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В Одессе лифт с пассажирами сорвался с высоты третьего этажа
28.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Инцидент произошел в ночь на 27 мая в доме по проспекту Героев Небесной Сотни. В результате происшествия пострадали три человека, в том числе 8-летняя девочка.
Двери лифта вскрывали сотрудники специальной службы. Пострадавших передали медикам, при этом серьезных травм никто из пассажиров не получил.
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Инцидент произошел в ночь на 27 мая в доме по проспекту Героев Небесной Сотни. В результате происшествия пострадали три человека, в том числе 8-летняя девочка. ...
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