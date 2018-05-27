Переговоры с заместителем председателя Китайской Народной Республики пройдут в правительстве

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Новый виток белорусско-китайского сотрудничества. В правительстве сегодня пройдут переговоры с заместителем председателя Китайской Народной Республики.

Ван Цишань прибыл в Минск накануне. Это первый визит в должности, которую он занимает с марта. Из аэропорта Ван Цишань сразу же отправился в китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Это один из самых успешных двусторонних экономических проектов. Количество резидентов увеличивается. Сейчас их 35. Они представляют не только Китай и Беларусь, но и страны Евросоюза, Россию, США. Товары будут продаваться по всей протяжённости китайского проекта «Один пояс и один путь» (экономического и логистического канала, который охватывает весь евразийский континент). Через три года, по оценкам экспертов, в «Великом камне» будут производить продукции более чем на миллиард долларов в год. Китайская сторона уверена, что проект индустриального парка будет определяющим в успешной реализации инициативы «Один пояс и один путь» на глобальном уровне.

В первый день официального визита Ван Цишань возложил венок к монументу Победы и встретился с председателем Мингорисполкома. Беседа прошла в неформальной обстановке в Лошицком парке столицы.