​Пограничная служба Беларуси отмечает 100-летний юбилей

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100 лет безупречной охраны государственной границы. Большой юбилей отмечают сегодня белорусские пограничники.

Праздничные акции пройдут по всей стране. В Минске центром торжеств по традиции станет площадь Победы. А в Бресте у мемориального комплекса «Стражам границ» пройдёт торжественный митинг. Есть у белорусских пограничников и свой флот, который охраняет водную границу страны, и авиация. В распоряжении – современные беспилотники. Воздушную разведку могут проводить хоть днём, хоть ночью. Преследовать нарушителей – в любых условиях. Всех секретов служба не раскрывает, но для безопасности на границе, уверяют, есть все необходимое.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси: «Граница белорусская уже приобретает оттенки интеллектуальной границы, сюда приходят новые комплексы. И если раньше на определённом участке границы нужны были 3-4 наряда, то сейчас – один наряд, остальное охраняет электроника».



Ежедневно белорусскую границу пересекают около 80 тысяч человек. И первыми гостей встречают именно сотрудники пограничного контроля. Несмотря на широкую улыбку и доброжелательность, это настоящие нейролингвистические программисты. Они способны «прочитать» намерения по мимике, жестам и даже интонации. Пограничники – одни из тех, кто выполняют боевые задачи в мирное время и проводят боевой расчёт каждый вечер.