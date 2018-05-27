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​Лидеры детских и молодёжных общественных объединений соберутся на форуме в Минской области

28.05.2018 09:14 — Разное | ОНТ  
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«Дела и идеи молодых – малой родине!» Под таким девизом в Столбцовском районе сегодня стартует Минский областной лидерский форум. 

В оздоровительном лагере «Неман» соберутся лидеры детского и молодёжного самоуправления, представители общественных объединений и волонтёрского движения, члены молодёжных парламентов, отличники учёбы, победители творческих и спортивных состязаний.

 
 
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В оздоровительном лагере «Неман» соберутся лидеры детского и молодёжного самоуправления, представители общественных объединений и волонтёрского движения.
 
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