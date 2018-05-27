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Беларусы попросили переименовать библиотеку имени Ленина в честь Скорины, чиновники отказали

28.05.2018 09:18 — Разное | KYKY  
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Беларусы написали петицию с требованием переименовать витебскую областную библиотеку имени Ленина в честь Франциска Скорины. Аргументировав свое желание тем, что «в Витебске историческая память деятеля Ленина в излишке отражена в разных контекстах: площадь имени Ленина, центральная улица имени Ленина, установлено множество памятников  Ленину. Жаль, но историческая память Франциску Скорине в городе Витебске отсутствует». 

Под петицией оставили свои подписи 527 человек, обращение было отправлено на рассмотрение в витебский облисполком. И вот пришел ответ: чиновники не согласились на переименование. Сказали, мол, этот вопрос (о переименовании) «требует детальной проработки и изучения общественного мнения, так как подобные действия могут вызвать негативную реакцию у части населения». Но это не все причины отказа, по мнению сотрудников облисполкома, даже если «население» положительно отнесется к идее, «присвоение имени восточнославянского первопечатника Скорины уместно было бы приурочить к какой-либо знаковой дате или юбилею». И окончательное решение: «К сожалению, в текущем году юбилейных дат, связанных с Франциском Скориной нет. Кроме того, переименование повлечет дополнительные расходы для самого учреждения культуры. Поэтому считаем данное предложение в настоящий момент нецелесообразным». 

К слову, ответ витебского облисполкома оценили на 1,9 балла из возможных 10. 

 
Теги: Витебск
 
 
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Беларусы написали петицию с требованием переименовать витебскую областную библиотеку имени Ленина в честь Франциска Скорины. Аргументировав свое желание тем,...
 
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