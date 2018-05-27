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​«Последний звонок-2018»: министр образования рассказал, где лучше праздновать окончание школы

28.05.2018 09:32 — Разное | ОНТ  
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Не увлекаться масштабным празднованием выпускных и сосредоточиться на экзаменах. Министр образования сказал напутственное слово 11-классникам. Игорь Карпенко посоветовал им сконцентрировать внимание на выборе будущей профессии.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси: «Знаете, у нас некоторые родители, некоторые школы эти выпускные вечера возводят в ранг едва ли не праздника планетарного масштаба. Я понимаю, что это праздник, надо отметить окончание школы, но я бы не увлекался, потому что перед детьми стоит серьёзный профессиональный выбор. Им надо провести вступительную кампанию, принять участие, надо качественно подготовиться, поэтому я бы на это нацеливался, а не на то, на каком лимузине поехать и где провести это мероприятие. Мы бы рекомендовали всё-таки проводить эти праздники в школах (в нормальной, доброй, семейной, дружественной обстановке)».

Торжественные линейки по всей стране пройдут 30 мая. А на «Минск-Арене» соберутся восемь тысяч ребят, чтобы отпраздновать Республиканский выпускной. Все они – победители олимпиад, спортивных состязаний и творческих конкурсов. Вокруг спорткомплекса будут работать десятки площадок. Всех секретов организаторы не раскрывают, но обещают, что будет интересно.

 
Теги: Минск
 
 
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