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Во Франции два бывших сотрудника внешней разведки обвиняются в шпионаже

28.05.2018 09:39 — Разное | СТВ  
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Новости Франции. Во Франции разгорелся шпионский скандал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два бывших сотрудника внешней разведки, а также супруга одного из них обвиняются в шпионаже.

Двойные агенты были задержаны еще несколько месяцев назад, однако известно об этом стало только сейчас. Инцидент мог и не получить огласки, если бы не одно обстоятельство: шпионы были высокопоставленными сотрудниками Главного управления внешней безопасности Франции и имели доступ к секретной и очень важной информации.

 
 
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Новости Франции. Во Франции разгорелся шпионский скандал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два бывших сотрудника внешней разведки, а также супруга...
 
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