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В Барановичах люди уже смеются над официальными цифрами о зарплатах
До 500 долларов средней зарплаты, обещанной Лукашенко, далеко – наоборот, она снижается, по данным Белстата.
«Когда мы публикуем информацию о средних зарплатах, все смеются, что это другая Беларусь. Реальные зарплаты – 400-500 рублей», – говорит журналист из Барановичей Руслан Ревяко.
А разница в зарплатах со столицей, по его словам, разжигает вражду с минчанами. Подробнее об этом, о «Минском диалоге», о новых президентских сроках для Лукашенко и Путина, а также о том, почему президент Литвы не может позволить себе купить коттедж под Барановичами – в полном выпуске программы
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До 500 долларов средней зарплаты, обещанной Лукашенко, далеко – наоборот, она снижается, по данным Белстата.
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