В Барановичах люди уже смеются над официальными цифрами о зарплатах

– говорит журналист из БарановичейА разница в зарплатах со столицей, по его словам, разжигает вражду с минчанами. Подробнее об этом, о «Минском диалоге», о новых президентских сроках для, а также о том, почему президент Литвы не может позволить себе купить коттедж под Барановичами – в полном выпуске программы«Размова»с Русланом Ревяко и политическим аналитиком