В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске пожилой мужчина упал в погреб и провел там 4 дня – он в тяжелом состоянии ЧП произошло на переулке Кабушкина, рассказали в МЧС. Дочь пострадавшего стала беспокоиться, когда отец перестал отвечать на звонки. Она приехала к нему...

ЧП произошло на переулке Кабушкина, рассказали в МЧС.Дочь пострадавшего стала беспокоиться, когда отец перестал отвечать на звонки. Она приехала к нему и обнаружила отца в погребе.Сам пострадавший сообщил, что провел в погребе четыре дня.Вызванные на место происшествия спасатели с помощью альпинистского снаряжения извлекли мужчину из погреба.С различными диагнозами, в том числе «обезвоживание» и «инфицирование конечностей», пострадавший был госпитализирован в больницу. Мужчина, по данным МЧС, находится в тяжелом состоянии.