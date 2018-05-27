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В Минске пожилой мужчина упал в погреб и провел там 4 дня – он в тяжелом состоянии

28.05.2018 10:22 — Разное | Беларусь Сегодня  
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ЧП произошло на переулке Кабушкина, рассказали в МЧС. 

Дочь пострадавшего стала беспокоиться, когда отец перестал отвечать на звонки. Она приехала к нему и обнаружила отца в погребе. 


Сам пострадавший сообщил, что провел в погребе четыре дня.

Вызванные на место происшествия спасатели с помощью альпинистского снаряжения извлекли мужчину из погреба.


С различными диагнозами, в том числе «обезвоживание» и «инфицирование конечностей», пострадавший был госпитализирован в больницу. Мужчина, по данным МЧС, находится в тяжелом состоянии.



 
 
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ЧП произошло на переулке Кабушкина, рассказали в МЧС.  Дочь пострадавшего стала беспокоиться, когда отец перестал отвечать на звонки. Она приехала к нему...
 
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