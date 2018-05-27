В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США госпитализировали Джорджа Буша-старшего Он уточнил, что 93-летний бывший глава Белого дома испытывает слабость из-за низкого кровяного давления. «Он, вероятно, останется [в больнице] на несколько дней...

Он уточнил, что 93-летний бывший глава Белого дома испытывает слабость из-за низкого кровяного давления., — подчеркнул Макграт. Он также добавил, что Буш-старший находится в сознании.Стоит отметить, что экс-президент США в последние несколько лет испытывает серьезные проблемы со здоровьем. В апреле после похорон супруги Барбары Буш из-за заражения крови он провел в госпитале в Хьюстоне примерно две недели.В 2017 году Буша-старшего дважды госпитализировали с пневмонией — в январе и апреле.