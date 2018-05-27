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В США госпитализировали Джорджа Буша-старшего
28.05.2018 10:22 — Разное | Беларусь Сегодня
Он уточнил, что 93-летний бывший глава Белого дома испытывает слабость из-за низкого кровяного давления. «Он, вероятно, останется [в больнице] на несколько дней для проведения обследования», — подчеркнул Макграт. Он также добавил, что Буш-старший находится в сознании.
Стоит отметить, что экс-президент США в последние несколько лет испытывает серьезные проблемы со здоровьем. В апреле после похорон супруги Барбары Буш из-за заражения крови он провел в госпитале в Хьюстоне примерно две недели.
В 2017 году Буша-старшего дважды госпитализировали с пневмонией — в январе и апреле.
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Он уточнил, что 93-летний бывший глава Белого дома испытывает слабость из-за низкого кровяного давления. «Он, вероятно, останется [в больнице] на несколько дней...
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