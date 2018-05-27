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В Бресте с крыши девятиэтажки сбросилась 14-летняя школьница
28.05.2018 10:22 — Разное | Беларусь Сегодня
Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк рассказал:
- Предварительно установлено, что девушка 2003 года рождения выбросилась с крыши девятиэтажного дома по бульвару Космонавтов. Она училась в одной из школ областного центра и воспитывалась в социально-опасной семье. По факту случившегося Брестский МОСК проводит проверку. С целью установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк рассказал: - Предварительно установлено, что девушка 2003 года рождения выбросилась с крыши...
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