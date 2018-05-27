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В американском штате Мэриленд введен режим ЧС в связи с наводнением в городе Элликот

28.05.2018 10:22 — Разное | Беларусь Сегодня  
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«Я объявил режим чрезвычайной ситуации», - написал губернатор штата Мэриленд Лэрри Хоган на своей странице в Twitter, сообщивший также, что он отправился в пострадавший от наводнения город.



Жителям Элликота рекомендуют найти убежище на возвышенности. 

Всего за несколько часов в этом городе выпало почти 180 миллиметров осадков. При этом дождь не прекращается. 



О том, что в результате наводнения есть пострадавшие, не сообщалось.
 
 
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«Я объявил режим чрезвычайной ситуации», - написал губернатор штата Мэриленд Лэрри Хоган на своей странице в Twitter, сообщивший также, что он отправился в...
 
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