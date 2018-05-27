I have spoken to Howard County Executive Allan Kittleman & am currently heading to Ellicott City. I have directed @MDMEMA to assist in any capacity possible, and numerous other state agencies are providing support. I have declared a State of Emergency. #ECFlood #HoCoMd — Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) 27 мая 2018 г.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В американском штате Мэриленд введен режим ЧС в связи с наводнением в городе Элликот «Я объявил режим чрезвычайной ситуации», - написал губернатор штата Мэриленд Лэрри Хоган на своей странице в Twitter, сообщивший также, что он отправился в...

, - написал губернатор штата Мэриленд Лэрри Хоган на своей странице в Twitter, сообщивший также, что он отправился в пострадавший от наводнения город.Жителям Элликота рекомендуют найти убежище на возвышенности.Всего за несколько часов в этом городе выпало почти 180 миллиметров осадков. При этом дождь не прекращается.О том, что в результате наводнения есть пострадавшие, не сообщалось.