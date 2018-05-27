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Лукашенко: Беларусь и Азербайджан стремятся к углублению стратегического партнерства

28.05.2018 10:22 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Фото: архив БЕЛТА

Белорусский лидер подчеркнул, что устойчивое социально-экономическое развитие Азербайджана является результатом последовательно проводимого в этой стране курса на укрепление независимости и суверенитета.

«Искренне рад тому, что белорусско-азербайджанское сотрудничество характеризуется как исторически сложившимися дружественными отношениями между нашими народами, так и активным стремлением двух стран к углублению стратегического партнерства», - говорится в поздравлении.
 
 
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Фото: архив БЕЛТА Белорусский лидер подчеркнул, что устойчивое социально-экономическое развитие Азербайджана является результатом последовательно...
 
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