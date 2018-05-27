В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США в результате ДТП с 10 машинами погибли четыре человека В полиции штата Луизина проинформировали, что трейлер, который вез авокадо, не смог остановиться и протаранил впереди идущие автомобили. Пошла цепная...

В полиции штата Луизина проинформировали, что трейлер, который вез авокадо, не смог остановиться и протаранил впереди идущие автомобили. Пошла цепная реакция. Начался крупный пожар. В общей сложности столкнулись 10 автомобилей.Погиб водитель грузовика, а также еще три человека: двое на месте аварии, третий – в больнице. Среди тех, кто пострадал в результате массовой аварии, есть один полицейский.Фото: