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В США в результате ДТП с 10 машинами погибли четыре человека
28.05.2018 10:22 — Разное | Беларусь Сегодня
В полиции штата Луизина проинформировали, что трейлер, который вез авокадо, не смог остановиться и протаранил впереди идущие автомобили. Пошла цепная реакция. Начался крупный пожар. В общей сложности столкнулись 10 автомобилей.
Погиб водитель грузовика, а также еще три человека: двое на месте аварии, третий – в больнице. Среди тех, кто пострадал в результате массовой аварии, есть один полицейский.
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В полиции штата Луизина проинформировали, что трейлер, который вез авокадо, не смог остановиться и протаранил впереди идущие автомобили. Пошла цепная...
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