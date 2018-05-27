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В США в результате ДТП с 10 машинами погибли четыре человека

28.05.2018 10:22 — Разное | Беларусь Сегодня  
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В полиции штата Луизина проинформировали, что трейлер, который вез авокадо, не смог остановиться и протаранил впереди идущие автомобили. Пошла цепная реакция. Начался крупный пожар. В общей сложности столкнулись 10 автомобилей. 



Погиб водитель грузовика, а также еще три человека: двое на месте аварии, третий – в больнице. Среди тех, кто пострадал в результате массовой аварии, есть один полицейский.

Фото: ABC
 
 
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В полиции штата Луизина проинформировали, что трейлер, который вез авокадо, не смог остановиться и протаранил впереди идущие автомобили. Пошла цепная...
 
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