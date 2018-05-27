ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мохаммед Салах уверен, что сможет принять участие в ЧМ-2018

28.05.2018 10:22 — Разное | Беларусь Сегодня  
Размер текста:
A
A
A




«Это была очень тяжелая ночь, но я боец. Несмотря на все, я уверен, что буду в России, и вы будете гордиться мной. Ваша любовь и поддержка дадут мне силы, в которых я так нуждаюсь», - написал игрок.



Позавчера «Ливерпуль» уступил «Реалу» в финале Лиги чемпионов со счетом 1:3. Одним из ключевых эпизодов этого матча стал момент в первом тайме, когда Мохаммед Салах травмировал плечо в единоборстве с защитником «Реала» Серхио Рамосом. После этого нападающий был вынужден покинуть поле.

Серхио Рамосу, заметим, вообще досталось от многих болельщиков по итогам финала. И дело не только в скандальном эпизоде с Салахом. Еще капитана «Реала» упрекают в нападении на вратаря английского клуба Лориса Кариуса буквально за несколько минут до первого гола в этом матче. После этого голкипер «Ливерпуля» допустил две результативные ошибки. Сначала, что называется, на ровном месте подарил мяч Кариму Бензема, а затем неуклюже среагировал на дальний удар Гарета Бэйла.  

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе турнира египтяне встретятся с командами Уругвая, России и Саудовской Аравии.
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e — Mohamed Salah (@MoSalah) 27 мая 2018 г. «Это...
 
Новости дня
Новости разные
 
​Жара идёт в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полымя
Единство
Soligorsk News
Прамень
28.05.2018
Газета Авангард
Новости Ветки
Единство
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика