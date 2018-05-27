It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e — Mohamed Salah (@MoSalah) 27 мая 2018 г.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мохаммед Салах уверен, что сможет принять участие в ЧМ-2018 It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e — Mohamed Salah (@MoSalah) 27 мая 2018 г. «Это...

, - написал игрок.Позавчера «Ливерпуль» уступил «Реалу» в финале Лиги чемпионов со счетом 1:3. Одним из ключевых эпизодов этого матча стал момент в первом тайме, когда Мохаммед Салах травмировал плечо в единоборстве с защитником «Реала» Серхио Рамосом. После этого нападающий был вынужден покинуть поле.Серхио Рамосу, заметим, вообще досталось от многих болельщиков по итогам финала. И дело не только в скандальном эпизоде с Салахом. Еще капитана «Реала» упрекают в нападении на вратаря английского клуба Лориса Кариуса буквально за несколько минут до первого гола в этом матче. После этого голкипер «Ливерпуля» допустил две результативные ошибки. Сначала, что называется, на ровном месте подарил мяч Кариму Бензема, а затем неуклюже среагировал на дальний удар Гарета Бэйла.Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе турнира египтяне встретятся с командами Уругвая, России и Саудовской Аравии.