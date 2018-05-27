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Лондон стал первым городом, где платить уличным музыкантам можно по безналу

28.05.2018 10:22 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Программа реализована совместно со шведской компанией iZettle, которую в мае купил американский платежный гигант PayPal, сообщает ВВС.

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У прохожих часто нет мелочи в кармане, или вообще отсутствует наличность. Бесконтактная система оплаты решает эту проблему.

Уличные музыканты смогут использовать компактные считывающие устройства, соединенные с их мобильными телефонами. Платежный терминал позволяет жертвовать фиксированную сумму.

Профессиональная уличная певица Шарлотта Кэпмбелл, которая приняла участие в испытании новой системы платежей, отметила, что с использованием терминала ее заработок значительно увеличился.

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что после успешного тестирования система будет запущена по всему городу.


 
 
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Программа реализована совместно со шведской компанией iZettle, которую в мае купил американский платежный гигант PayPal, сообщает ВВС. ...
 
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