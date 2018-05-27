В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лондон стал первым городом, где платить уличным музыкантам можно по безналу Программа реализована совместно со шведской компанией iZettle, которую в мае купил американский платежный гигант PayPal, сообщает ВВС. ...

Программа реализована совместно со шведской компанией iZettle, которую в мае купил американский платежный гигант PayPal, сообщаетУ прохожих часто нет мелочи в кармане, или вообще отсутствует наличность. Бесконтактная система оплаты решает эту проблему.Уличные музыканты смогут использовать компактные считывающие устройства, соединенные с их мобильными телефонами. Платежный терминал позволяет жертвовать фиксированную сумму.Профессиональная уличная певица Шарлотта Кэпмбелл, которая приняла участие в испытании новой системы платежей, отметила, что с использованием терминала ее заработок значительно увеличился.Мэр Лондона Садик Хан заявил, что после успешного тестирования система будет запущена по всему городу.