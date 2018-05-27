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Кандидат от правых и бывший мэр Боготы выходят во второй тур выборов президента Колумбии
28.05.2018 10:22 — Разное | Беларусь Сегодня
Иван Дуке. Фото:
Согласно данной информации, Дуке поддержали 39,11% избирателей. А его главный соперник получил 25,1% голосов.
Третье место занял Серхио Фахардо (23,77% голосов).
Второй тур, участие в котором примут двое претендентов, получившие наибольшую поддержку избирателей, состоится 17 июня.
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Иван Дуке. Фото: AFP Согласно данной информации, Дуке поддержали 39,11% избирателей. А его главный соперник получил 25,1% голосов. Третье место занял Серхио...
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