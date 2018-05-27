Ночное ДТП на ул. 14 Партизан: нетрезвый водитель выехал на встречную полосу

В ночь на воскресенье, 27 мая, на пересечении улиц 14 Партизан и Ивановского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Хёндэ и Шкода Октавия.

Как сообщил начальник ОГАИ Слуцкого РОВД Александр Станкевич, автомобиль Хёндэ, двигаясь в направлении Молодёжного центра, выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение со встречной автомашиной Шкода.

Оба водителя - жители Слуцка.

В отношении водителя Хёндэ составлено 4 административных протокола, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В результате данного ДТП никто не пострадал, автомобили получили значительные механические повреждения.



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