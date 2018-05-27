|
Ночное ДТП на ул. 14 Партизан: нетрезвый водитель выехал на встречную полосу
28.05.2018 — Разное | Слуцк Город
В ночь на воскресенье, 27 мая, на пересечении улиц 14 Партизан и Ивановского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Хёндэ и Шкода Октавия.
Как сообщил начальник ОГАИ Слуцкого РОВД Александр Станкевич, автомобиль Хёндэ, двигаясь в направлении Молодёжного центра, выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение со встречной автомашиной Шкода.
Оба водителя - жители Слуцка.
В отношении водителя Хёндэ составлено 4 административных протокола, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
В результате данного ДТП никто не пострадал, автомобили получили значительные механические повреждения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь на воскресенье, 27 мая, на пересечении улиц 14 Партизан и Ивановского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Хёндэ и Шкода...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)