​Огненная лава вулкана Килауэа на Гавайях поглотила дом: момент попал на видео

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Невероятное видео момента, когда огненная лава вулкана Килауэа на Гавайях попала во двор жилого дома и поглотила его, появилось в Сети.

Напомним, извержение вулкана Килауэа продолжается уже четвёртую неделю. Лава медленно сжигает всё на своём пути, в том числе дома. Видеороликами подобных ЧП делятся местные жители в соцсетях. Так, на кадрах одного из них видно, как горящая лава захлёстывает двор и поглощает дом.

Добавим, Килауэа – самый активный вулкан в мире, он один из пяти на Большом острове на Гавайях.

Килауэа начал извергаться 3 мая, из-за чего около 2000 человек вынуждены были бросить свои дома на склоне горы.

Учёные считают, что вулканическая активность может быть предвестником крупного извержения, подобного тому, которое потрясло остров в середине 1920-х годов.

Также есть опасения, что лава Килауэа может уничтожить последнюю дорогу, по которой можно эвакуировать людей. Кроме того, опасность представляют и токсичные газы, которые накапливаются в воздухе.