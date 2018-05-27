Кража из жилища

26 мая в 12.00 в РОВД обратилась Б., 1948 г.р., пенсионерка, жит. г. Бреста, что с 23-го по 26 мая неизвестный, сорвав навесной замок, из принадлежащего ей дома в д. Сарево похитил пылесос, причинив ущерб на 35 рублей. СОГ установлено, что кражу совершили Д., 1983 г.р., и М., 1985 г.р., оба неработающие, жители д. Белево. Похищенное изъято. ОСК ВУД по ч. 2 ст. 205 УК РБ.

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