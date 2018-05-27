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Кража из жилища

28.05.2018 08:23 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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26 мая в 12.00 в РОВД обратилась Б., 1948 г.р., пенсионерка, жит. г. Бреста, что с 23-го по 26 мая неизвестный, сорвав навесной замок, из принадлежащего ей дома в д. Сарево похитил пылесос, причинив ущерб на 35 рублей. СОГ установлено, что кражу совершили Д., 1983 г.р., и М., 1985 г.р., оба неработающие, жители д. Белево. Похищенное изъято.   ОСК ВУД по ч. 2 ст. 205 УК РБ.

 

 
Теги: Брест
 
 
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26 мая в 12.00 в РОВД обратилась Б., 1948 г.р., пенсионерка, жит. г. Бреста, что с 23-го по 26... Сообщение Кража из жилища появились сначала на Новости Каменца и района.
 
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