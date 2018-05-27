Профилактика наркомании в Республике Беларусь

Проблема наркоманий является одной из наиболее актуальных как для здравоохранения, так и для общества в целом. Это обусловлено тяжелыми медицинскими и социальными последствиями злоупотребления психоактивными веществами. Больные наркоманией подвержены большему риску заражения и способствуют распространению ВИЧ-инфекции, вирусного гепатита, венерических болезней и других опасных инфекционных заболеваний.

За последнее десятилетие в Республике Беларусь число больных с наркоманией увеличилось в 1,4 раза: с 6145 человек в 2005 году, до 8649 человек на начало 2017 года.

Большинство зарегистрированных в стране пациентов с наркоманией — в возрасте 20-40 лет. В последние годы возросло число потребителей синтетических каннабиноидов (спайсов), преимущественно это лица в возрасте 15-29 лет.

Наркомания давно стала эпидемией, которая беспощадно «косит» тысячи людей ежегодно. На борьбу с ней выделяются огромные средства, но и это не дает желаемого результата. Люди продолжают искать спасение и острые ощущения в наркотиках, и, сами того не замечая, становятся их заложниками, рабами. Смысл жизни наркомана состоит в том, чтобы принять вовремя дозу, а окружающий мир – семья, друзья, работа – не имеет никакого значения. Для всего этого просто не остается места в жизни, напрочь поглощенной наркотическим дурманом.

Наркотическая зависимость – это состояние человека, при котором все его мысли сосредоточены лишь на том, где и как достать очередную дозу наркотика. Невыносимая боль будет пронизывать тело и душу наркомана, если он вовремя не обеспечит себя жизненно необходимым допингом. Под страхом прочувствовать все «прелести» состояния во время ломки наркозависимый готов на все, даже на противозаконные действия. Ни о какой морали и речи быть не может. Для наркомана важнее всего своя личная выгода и удовлетворение главной и единственной цели – потребление наркотика.

Желание снова в полной мере ощутить состояние эйфории заставляет наркомана начать новую жизнь, правда, намного мрачнее, примитивнее и короче, чем предыдущая. Общество в своем большинстве не принимает и даже призирает такие личности, но, тем не менее, стремится направить их на путь истинный и вернуть к нормальной жизни любого, кто устал зависеть от «кайфа» и не может справиться с этим самостоятельно.

Наиболее доступным и широко практикующим методом профилактики наркомании, изобретенных обществом для сокращения количества наркозависимых, является пропаганда здорового образа жизни в школахи знакомство юных умов с жестокими реалиями наркоманской жизни.Выбор этой возрастной категории не случаен, потому что именно подростки более остальных способны поддаваться пагубному влиянию в силу своей наивности, любознательности и своего протеста против общественных устоев.

При правильном подходе есть шанс оградить юношей и девушек от неправильного, а может и рокового, выбора в своей жизни путем преподнесения реальной информации о свойствах наркотических веществ и последствиях их употребления.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ

Профилактические меры по борьбе с наркоманией – это комплекс мероприятий, направленных на предупреждение развития такого общественного явления, как наркомания, а также сокращение числа вовлекаемых в процесс употребления наркотических веществ людей.

Профилактические приемы наиболее эффективны среди юношей и молодежи, поскольку именно эти категории общества составляют условную группу риска. Кроме того, когда, как ни в подростковом возрасте, проводить информационную работу по опасности употребления наркотиков? В связи с этим, к разработке профилактических приемов привлечены и педагоги, и психологи, и социальные работники, задачей которых является снабжение школьников и студентов правильно преподнесенной информацией по вопросам наркомании и сопутствующих ей рисках. Повышению эффективности такой методики способствует активная реклама, печатные публикации и СМИ, освещающие весь спектр обсуждаемых проблем.

Создание профилактических мер довольно трудоемкий и тщательно продуманный процесс, результаты которого напрямую зависят от качества подобранной информации и правильности способа ее изложения. Одна неверная формулировка и безразличность ответственного за ее проведение лица способна свести на нет массу усилий огромного числа людей, разрабатывавших ту или иную методику.

Информация, предложенная для знакомства подростков с губительными свойствами наркотиков, должна отвечать нескольким основным принципам:

иметь положительный посыл без налета мрачности и безысходности;

предлагать логичный и понятный вывод из всего изложенного;

содержать факты трагических последствий употребления наркотических веществ;

быть ориентированной на отдельно взятую целевую аудиторию и излагаться в понятной именно для данной аудитории форме;

подбор доводимых до сведения фактов должен производиться исключительно специалистами в этой области (наркологами, психологами, социальными работниками, представителями правоохранительных органов и т.д.);

выбранная для работы информация должна проходить пристальный анализ специальной экспертной комиссии.

Не последнюю роль в формировании нужного результата выполняемой с подростками работы играют СМИ, которые, в свою очередь, обязаны воздерживаться от демонстрирования сцен потребления наркотиков и алкоголя, а также заниматься пропагандой здорового образа жизни.

Наряду с пропагандистской работой существует и служба анонимной помощи наркозависимым, включающая «горячие линии» и «телефоны доверия». Создание подобных служб – вполне логичный и даже необходимый шаг, поскольку наркозависимые в силу своего страха быть осужденными обществом за свое пагубное пристрастие, боятся обращаться за квалифицированной помощью в случае возникновения у них различного рода проблем. Кроме того, несмотря на наличие «дурных» привычек, любой человек имеет право получить необходимую помощь и поддержку. Это основные принципы жизни гуманного общества.

На сегодняшний день алкоголизм и наркомания перестали быть личным делом каждого, поскольку последствия данных явлений имеют пагубное влияние на все общество: рост преступности, распространение серьезных заболеваний, в том числе венерических, пренебрежение моральными устоями, падение нравственности, распущенность и т.п. Сюда же можно причислить снижение уровня образованности населения, поскольку молодежь, увлеченная употреблением наркотиков, в последнюю очередь будет думать и своем образовании, личностном росте и самореализации.

Прекрасным подспорьем в борьбе с наркоманией и алкоголизмом была бы соответствующая законодательная база, которая предусматривала строгое наказание всем без исключения за распространение, сбыт и пропаганду употребления наркотических веществ.

СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ

Из общих понятий известно, что субъектами чего-либо являются те, кто осуществляет те или иные меры и манипуляции, а объектами – те, в отношении которых эти манипуляции предпринимаются. Другими словами, объектами профилактики наркомании являются лица, потенциально подверженные вовлечению в употребление наркотиков, а также лица, страдающие наркотической зависимостью или находящиеся на реабилитации.

Количество субъектов в данном вопросе куда более разнообразное, поскольку профилактика проводится большим количеством государственных и негосударственных структур, среди которых значатся:

ведомственные антинаркотические комиссии;

служба по контролю за оборотом наркотиков;

органы внутренних дел;

органы системы образования;

органы системы здравоохранения;

органы по проведению молодежной политики;

органы по проведению социальной политики;

кризисные службы (в т.ч. негосударственные);

специализированные общественные организации.

Как ни удивительно, но при таком количестве субъектов профилактики наркомании, численность ее объектов, к большому сожалению, не снижается, а, наоборот, с каждым годом только растет.

Тем не менее, проводимая профилактическая работа все-таки имеет место быть и работать, хотя и не настолько эффективно, как того хотелось бы. Без существования субъектов, занимающихся поиском новых методом и способов борьбы с наркоманией, статистика могла бы быть куда более устрашающей. Поэтому отрицать их необходимость не имеет никакого смысла.

Посмотрев лишь на перечень структур и организаций, чьи действия направлены на искоренение проблемы зависимости, можно уже сделать вывод о том, насколько серьезен вопрос борьбы с наркоманией и каковы масштабы данной эпидемии на сегодняшний день.

СУТЬ ПРОФИЛАКТИКИ, ЕЕ ВИДЫ

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) вплотную занимается проблемой наркомании, в связи с чем выделила несколько видов ее профилактики:

первичная (отвечает за предупреждение употребления наркотиков);

вторичная (работа с лицами, употребляющими наркотические вещества: их выявление, лечение, наблюдение, контроль над возникновением рецидивов);

третичная (направлена на социально-трудовую терапию и медицинскую реабилитацию наркозависимых).

Непосредственно профилактика наркомании, как она понимается и трактуется обществом, заключена, согласно классификации ВОЗ, в ее первичном виде. Данная форма включает в себя такие формы воздействия, как:

воспитательная работа среди молодежи;

санитарно-гигиеническое воспитание общества;

общественная борьба с потреблением и распространением наркотиков;

административно-законодательные меры.

Важным аспектом проведения профилактической работы среди подростков является возможность определения потенциально склонных к наркомании личностей. Как правило, в такую группу входят ребята и девушки с нестабильной психикой, сложным бунтарским и истеричным характером, эмоционально неустойчивые, с чувством пренебрежения к социальным нормам и моральным устоям, склонные к депрессивным состояниям. Неприятие и непонимание обществом таких личностей ведет к их отстраненности и, как следствие, поиском успокоения в наркотиках.

Зачастую, подростки, как и все люди в целом, организуются в группы «по интересам» со схожим мировоззрением, устоями, пониманием происходящего, принципами и поведением. Таким образом, выявить наркозависимого возможно по кругу его общения.

Что касается санитарно-гигиенического аспекта предупреждения наркомании, то здесь не существует единого мнения: одни специалисты считают, что нужно проводить медицинскую пропаганду в учебных учреждениях на протяжении всего учебного года, другие голосуют за введение в учебную программу отдельно курса профилактики наркомании.

Профилактика также подразумевает обучение преподавательского состава выявлению различных видов наркотического опьянения и формированию у учащихся резко негативного восприятия зависимости. Проведение просветительской работы с реальными медицинскими и социальными примерами последствий наркомании (летальные исходы, болезни, деградация личности и т.п.).

В целом, только наличие специальных знаний и навыков здорового образа жизни, а также современных социально адаптивных стратегий поведения у взрослой части населения — родителей, педагогов позволяет им оказывать результативное воспитательное воздействие, психологическую и социальную поддержку молодежи и осуществлять профилактику наркомании.

Информационный материал подготовила: валеолог УЗ «1-я ГКБ» Журавель Л.В.