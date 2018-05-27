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​ЧП на аттракционе в Индии: посетителей колеса обозрения выбросило из кабинок во время движения

28.05.2018 11:32 — Разное | ОНТ  
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Шокирующее происшествие в парке аттракционов в индийском городе Анантапур: посетителей колеса обозрения выбросило прямо в движении.

На большой высоте оторвалась одна из кабинок. Погибла девочка, ещё несколько человек – в тяжёлом состоянии. Предварительное расследование установило, что причина аварии – плохое крепление. При этом известно, что сотрудник парка об этом знал. Он задержан, идёт разбирательство.

 
 
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