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ЧП на аттракционе в Индии: посетителей колеса обозрения выбросило из кабинок во время движения
Шокирующее происшествие в парке аттракционов в индийском городе Анантапур: посетителей колеса обозрения выбросило прямо в движении.
На большой высоте оторвалась одна из кабинок. Погибла девочка, ещё несколько человек – в тяжёлом состоянии. Предварительное расследование установило, что причина аварии – плохое крепление. При этом известно, что сотрудник парка об этом знал. Он задержан, идёт разбирательство.
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На большой высоте оторвалась одна из кабинок. Погибла девочка.
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