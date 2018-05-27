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60% акций Института Белгоспроект выкупила китайская компания

28.05.2018 09:46 — Разное | KYKY  
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60% акций унитарного предприятия «Институт Белгоспроект» отныне принадлежит китайской компании Beijing JianYi Investment Development (Group) Co. И имя у него новое – китайско-беларуский проектный институт ОАО «Ордена Трудового Красного Знамени Институт Белгоспроект». 40% его акций все еще у Беларуси, пишет  proekt.by, ссылаясь на arcp.by. 

Решение о передачи активов института было принято потому, что, в том числе, беларуские и китайские строительные нормы сильно отличаются друг от друга, что отражается на реализации китайских проектов в нашей стране – они требуют последующей адаптации. Совместный институт позволит сократить эти издержки по времени практически в два раза. Уже известно, что основная задача беларуско-китайского института – работа над проектами для резидентов парка «Великий камень».

По словам заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич, предприятие будет работать не только над проектами в «Великом камне», но и по всей стране, будет участвовать в конкурсах, как и все остальные организации. Равно как и любой проектный институт Беларуси, может участвовать в конкурсе на разработку проектов для индустриального парка. «Беларуский рынок небольшой, наступит момент необходимости выхода за его пределы. Китайские коллеги рассматривают возможность экспорта услуг сначала на сопредельные рынки – в Россию, Казахстан, и, затем, на рынки дальнего зарубежья». 
Сейчас «Институт Белгоспроект» заканчивает разработку документации для первого совместного с китайскими коллегами проекта в рамках индустриального парка «Великий камень» – «Строительство Китайско-Белорусского центра сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений». Его возведение должно начаться уже летом этого года. 

 
 
Ссылка на источник 23
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60% акций унитарного предприятия «Институт Белгоспроект» отныне принадлежит китайской компании Beijing JianYi Investment Development (Group) Co. И имя у него новое –...
 
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