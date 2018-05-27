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60% акций Института Белгоспроект выкупила китайская компания
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60% акций унитарного предприятия «Институт Белгоспроект» отныне принадлежит китайской компании Beijing JianYi Investment Development (Group) Co. И имя у него новое – китайско-беларуский проектный институт ОАО «Ордена Трудового Красного Знамени Институт Белгоспроект». 40% его акций все еще у Беларуси,
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60% акций унитарного предприятия «Институт Белгоспроект» отныне принадлежит китайской компании Beijing JianYi Investment Development (Group) Co. И имя у него новое –...
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