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«Это была очень трудная ночь, но я боец». Травмированный Мохаммед Салах пообещал принять участие в ЧМ-2018
Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах, который получил травму во время финала Лиги чемпионов, пообещал восстановиться к чемпионату мира в России. Турнир начнется 14 июня.
Об этом футболист сообщил на своей странице в Twitter.
Мохаммед Салах:
Напомним, что один из лучших мировых футболистов и нападающий ФК «Ливерпуль» Салах получил травму в первом тайме финала ЛЧ, после того как Серхио Рамос схватил его за руку. Продолжить поединок после полученного повреждения спортсмен не смог.
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«Это была очень трудная ночь, но я боец». Травмированный Мохаммед Салах пообещал принять участие в ЧМ-2018
Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах, который получил травму во время финала Лиги чемпионов, пообещал восстановиться к чемпионату мира в России. Турнир...
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