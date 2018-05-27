Беларусь в I квартале увеличила импорт нефти из РФ на 11,5%

Беларусь в январе-марте 2018 года импортировала из России 4,51 млн тонн нефти, что 11,5% больше, чем в январе-марте 2017 года, говорится в материалах Национального статистического комитета (Белстат).

В стоимостном выражении импорт нефти вырос на 36,5% - до $1,6 млрд. Среднеконтрактная цена импорта нефти составила $352 за тонну (рост на 22,3%).

Республика экспортировала 405,3 тыс. тонн нефти собственной добычи (рост на 0,7%), средняя цена возросла на 26,4%, до $462 за тонну. В стоимостном выражении экспорт нефти собственной добычи увеличился на 27,3% - до $187,2 млн.

Экспорт нефтепродуктов из страны в январе-марте этого года вырос на 32% - до 3,39 млн тонн. При этом в страны СНГ (в основном в Россию и на Украину) было поставлено 0,67 млн тонн нефтепродуктов (сокращение на 26,4%), в страны дальнего зарубежья – 2,71 млн тонн (рост на 64,2%). В стоимостном выражении экспорт нефтепродуктов вырос в 1,5 раза - до $1,69 млрд.

Среднеконтрактная цена экспорта нефтепродуктов составила $500 за тонну (рост на 15,3%), при этом в страны СНГ - $625 за тонну (рост на 24,7%), дальнего зарубежья - $469 за тонну (рост на 18,4%).

За отчетный период Беларусь ввезла 1,1 млн тонн нефтепродуктов (рост на 54,6%) на $400,5 млн (рост на 76%) по средней цене $367 за тонну (рост на 13,8%). Почти весь объем импорта пришелся на страны СНГ.

Импорт российского природного газа вырос на 7%, до 5,99 млрд кубометров. По данным Белстата, цена импорта газа снизилась на 8,6% - до $132 за 1 тыс. кубометров. В стоимостном выражении импорт газа составил $792,5 млн (снижение на 2,2%).

В целом экспорт энергетических товаров из Беларуси в денежном выражении вырос в 1,5 раза - до $1,92 млрд за счет роста цены экспорта на 18,7% при росте его товарной массы на 25,6%. Импорт энергетических товаров в Беларусь увеличился на 26,6%, до $2,84 млрд, как следствие роста цен импорта на 11,1% при росте физического объема импорта на 14%. В результате в торговле энергоносителями в январе-марте 2018 года сложился дефицит в размере $0,92 млрд, что на 3,6% меньше, чем в январе-марте 2017 года.