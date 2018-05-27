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Литва – отличный начальный пункт для любого путешествия

28.05.2018 10:16 — Разное | Интерфакс  
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Одна из самых ближайших стран к Республике Беларусь – это Литва. Короткий маршрут дороги и возможность отправиться из Литовской Республики в любую страну Шенгенской зоны способствуют большой востребованности этого государства у белорусов. Иными словами, Литва – это отличный начальный пункт для любого путешествия. И если заняться оформлением литовской визы шенгенского типа, можно получить доступ более чем к 20 государствам.

Оформление литовской визы в настоящее время доступно для граждан Беларуси как в столице, так и в других городах республики: Гомеле, Витебске, Гродно, Бресте. Процедура получения разрешения на въезд в Литву не слишком сложная и довольно быстрая. Достаточно не допустить основных ошибок при составлении необходимого пакета бумаг и правильно заполнить документы. Более чем в 90% случаев литовское посольство удовлетворяет запросы граждан Беларуси.

Для экономии собственного времени и сил можно обратиться к сторонней организации, которая поспособствует в оформлении визы и проконтролирует все вопросы, связанные с документами. Такая компания также может быстро зарегистрировать путешественника в посольстве, чтобы он не пребывал в длительном ожидании перед подачей бумаг. Таким способом (впрочем, как и при самостоятельном оформлении) можно получить туристическую визу срочного типа, а также однократный и многократный "шенген".

Важным преимуществом в процессе обретения литовской визы является возможность белорусским туристам не приезжать для очной подачи документов в посольство. А уже с разрешением на въезд в Литовскую Республику можно планировать маршрут по всей Шенгенской зоне. При этом важно заранее учитывать, что заезжать в зону Шенгенского соглашения нужно будет только через Литву. Пробыв там некоторое количество времени, сполна насладившись местным колоритом, уже можно продолжать путешествие по Европе.

Туристическая мультивиза сроком до 2 лет

Подобное разрешение на въезд в Литовскую Республику является многократным и может быть получено через минское посольство или в консульстве Литвы в Гродно. Кроме оплаты консульского сбора и страховки потребуется лично предоставить следующий пакет документов:

  • загранпаспорт (выдан не больше 10 лет назад и имеет хотя бы 2 чистые страницы в разделе VISA);
  • две фотографии портретного типа;
  • справку о заработной плате с места работы за последние 12-24 недели;
  • выписку с банковской карты или банковского счёта с указанием движения финансовых средств за последние 3 месяца (минимум 300 евро).

Виза оформляется в течение 8 рабочих дней. При этом указанный список документов не является окончательным. Консул всегда имеет право попросить дополнительные бумаги, подтверждающие данные из визовой анкеты.

Мультивиза для частных визитов в Литовскую Республику

Конкретные типы визы запрашиваются гражданами Беларуси в следующих ситуациях:

  • нужно посетить близких родственников или членов семьи;
  • необходимо проверить состояние недвижимости, приобретённой в Литве;
  • требуется посетить семейные и родственные захоронения на территории Литовской Республики.

Подать заявление на подобное разрешение на въезд можно в 8 населенных пунктах Беларуси. При этом потребуется, как обычно, заплатить пошлину за оформление визы и потратиться на полноценную страховку на всё время поездки. Оформляют данную мультивизу за 10-15 суток при предоставлении всех ранее указанных документов.

При планировании поездки в Литовскую Республику не стоит переживать по поводу получения визы. При наличии устойчивого материального положения и официального места работы никаких лишних вопросов в посольстве не возникает. Так что граждане Беларуси могут смело переходить к этапу сбора документов и их подачи на рассмотрение консула.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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