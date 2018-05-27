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Литва – отличный начальный пункт для любого путешествия
Одна из самых ближайших стран к Республике Беларусь – это Литва. Короткий маршрут дороги и возможность отправиться из Литовской Республики в любую страну Шенгенской зоны способствуют большой востребованности этого государства у белорусов. Иными словами, Литва – это отличный начальный пункт для любого путешествия. И если заняться оформлением литовской визы шенгенского типа, можно получить доступ более чем к 20 государствам.
Для экономии собственного времени и сил можно обратиться к сторонней организации, которая поспособствует в оформлении визы и проконтролирует все вопросы, связанные с документами. Такая компания также может быстро зарегистрировать путешественника в посольстве, чтобы он не пребывал в длительном ожидании перед подачей бумаг. Таким способом (впрочем, как и при самостоятельном оформлении) можно получить туристическую визу срочного типа, а также однократный и многократный "шенген".
Важным преимуществом в процессе обретения литовской визы является возможность белорусским туристам не приезжать для очной подачи документов в посольство. А уже с разрешением на въезд в Литовскую Республику можно планировать маршрут по всей Шенгенской зоне. При этом важно заранее учитывать, что заезжать в зону Шенгенского соглашения нужно будет только через Литву. Пробыв там некоторое количество времени, сполна насладившись местным колоритом, уже можно продолжать путешествие по Европе.
Туристическая мультивиза сроком до 2 лет
Подобное разрешение на въезд в Литовскую Республику является многократным и может быть получено через минское посольство или в консульстве Литвы в Гродно. Кроме оплаты консульского сбора и страховки потребуется лично предоставить следующий пакет документов:
Виза оформляется в течение 8 рабочих дней. При этом указанный список документов не является окончательным. Консул всегда имеет право попросить дополнительные бумаги, подтверждающие данные из визовой анкеты.
Мультивиза для частных визитов в Литовскую Республику
Конкретные типы визы запрашиваются гражданами Беларуси в следующих ситуациях:
Подать заявление на подобное разрешение на въезд можно в 8 населенных пунктах Беларуси. При этом потребуется, как обычно, заплатить пошлину за оформление визы и потратиться на полноценную страховку на всё время поездки. Оформляют данную мультивизу за 10-15 суток при предоставлении всех ранее указанных документов.
При планировании поездки в Литовскую Республику не стоит переживать по поводу получения визы. При наличии устойчивого материального положения и официального места работы никаких лишних вопросов в посольстве не возникает. Так что граждане Беларуси могут смело переходить к этапу сбора документов и их подачи на рассмотрение консула.
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Одна из самых ближайших стран к Республике Беларусь – это Литва. Короткий маршрут дороги и возможность отправиться из Литовской Республики в любую страну...
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