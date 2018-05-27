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Футбол: «Динамо-Минск» и «Шахтёр» одержали победы в девятом туре чемпионата Беларуси
В Высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу продолжается 9 тур. Столичный клуб на выезде обыграл «Смолевичи» – 2:0.
Оба мяча были забиты в концовке матча: первый гол провёл Александр Нойок, второй – Антон Сарока.
Солигорский «Шахтёр» принимал «Гомель»: хозяева открыли счёт, но гости вскоре отыгрались. Во втором тайме решающий мяч забил Лука Шимунович: 2:1, победа «Шахтера». «Луч» и «Городея» очки поделили: ничья, 1:1.
БАТЭ на «Борисов-Арене» примет «Ислочь». Удастся ли лидеру Высшей лиги одержать девятую победу подряд в чемпионате?
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В Высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу продолжается 9 тур. Столичный клуб на выезде обыграл «Смолевичи» – 2:0.
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