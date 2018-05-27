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Футбол: «Динамо-Минск» и «Шахтёр» одержали победы в девятом туре чемпионата Беларуси

28.05.2018 11:56 — Разное | ОНТ  
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В Высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу продолжается 9 тур. Столичный клуб на выезде обыграл «Смолевичи» – 2:0.

Оба мяча были забиты в концовке матча: первый гол провёл Александр Нойок, второй – Антон Сарока.

Солигорский «Шахтёр» принимал «Гомель»: хозяева открыли счёт, но гости вскоре отыгрались. Во втором тайме решающий мяч забил Лука Шимунович: 2:1, победа «Шахтера». «Луч» и «Городея» очки поделили: ничья, 1:1.

БАТЭ на «Борисов-Арене» примет «Ислочь». Удастся ли лидеру Высшей лиги одержать девятую победу подряд в чемпионате?

«Неман» в Гродно сыграет с жодинским «Торпедо». «Неман» сейчас на четвёртом месте в турнирной таблице, «Торпедо» – на седьмом. 

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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В Высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу продолжается 9 тур. Столичный клуб на выезде обыграл «Смолевичи» – 2:0.
 
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