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В Мозыре на перекрестке подростки на велосипеде не пропустили VW и влетели на капот
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Действие происходит на перекрестке. Подростки даже не притормозили перед ехавшим по главной дороге Volkswagen — и оба оказались на капоте.
Сразу после ДТП один из участников спрыгнул с капота и быстро скрылся из кадра. Скорость, с которой он убегает, дает надежду на то, что серьезных травм ребенок не получил. Второй пострадавший также, по всей видимости, отделался лишь испугом. А вот автомобиль оказался серьезно поврежден.
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Подростки на скорости врезаются в проезжающий автомобиль. К счастью, оба остаются живы и, вроде бы, здоровы.
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