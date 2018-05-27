В Мозыре на перекрестке подростки на велосипеде не пропустили VW и влетели на капот

В сети появилось видео ДТП с участием авто и двух несовершеннолетних на велосипеде: подростки на скорости врезаются в проезжающий автомобиль. К счастью, оба остаются живы и, вроде бы, здоровы.

Действие происходит на перекрестке. Подростки даже не притормозили перед ехавшим по главной дороге Volkswagen — и оба оказались на капоте.

Сразу после ДТП один из участников спрыгнул с капота и быстро скрылся из кадра. Скорость, с которой он убегает, дает надежду на то, что серьезных травм ребенок не получил. Второй пострадавший также, по всей видимости, отделался лишь испугом. А вот автомобиль оказался серьезно поврежден.