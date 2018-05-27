|
NBA: «Кливленд» четвёртый раз подряд сыграет в финале плей-офф
В полуфинальной серии он был сильнее «Бостона» – 4:3. Последний седьмой матч «Кавальерс» проводили в гостях и выиграли его со счётом 87:79. Леброн Джеймс набрал в этой встрече 35 очков, сделал 15 подборов и 9 передач.
В составе «Бостона» лучшим игроком матча стал дебютант сезона Джейсон Тэйтум (он набрал 24 очка). В финале плей-офф «Кливленд» сыграет против победителя противостояния «Хьюстон» – «Голден Стэйт». Счёт в серии равный – 3:3.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В полуфинальной серии он был сильнее «Бостона» – 4:3. Последний седьмой матч «Кавальерс» проводили в гостях и выиграли его со счётом 87:79. Леброн Джеймс набрал в этой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)