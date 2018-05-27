ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

NBA: «Кливленд» четвёртый раз подряд сыграет в финале плей-офф

28.05.2018 12:10 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

В полуфинальной серии он был сильнее «Бостона» – 4:3. Последний седьмой матч «Кавальерс» проводили в гостях и выиграли его со счётом 87:79. Леброн Джеймс набрал в этой встрече 35 очков, сделал 15 подборов и 9 передач.

В составе «Бостона» лучшим игроком матча стал дебютант сезона Джейсон Тэйтум (он набрал 24 очка). В финале плей-офф «Кливленд» сыграет против победителя противостояния «Хьюстон» – «Голден Стэйт». Счёт в серии равный – 3:3. 

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В полуфинальной серии он был сильнее «Бостона» – 4:3. Последний седьмой матч «Кавальерс» проводили в гостях и выиграли его со счётом 87:79. Леброн Джеймс набрал в этой...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Любанском районе сын зарезал мать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полымя
Единство
Soligorsk News
Прамень
28.05.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Ветки
Единство
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика