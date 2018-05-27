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«Подружись со спортом»: в Минске выбрали лучшие детские рисунки
28.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Минске назвали победителей конкурса детского рисунка «Подружись со спортом». Организаторы получили более 180 тысяч работ от школьников со всей страны, но до финала дошли только 70, передает телеканал «МИР 24».
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Организаторы получили более 180 тысяч работ от школьников со всей страны.
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