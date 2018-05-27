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В июне в Минске начнут строить социальный дом за китайские деньги

28.05.2018 12:11 — Разное | Tut.by  
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Дом на 80 социальных квартир построят в Минске с использованием средств технико-экономической помощи Китая, сообщил председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко на оперативном совещании в мэрии, сообщает БЕЛТА.

— Наряду с областями республики Минск заявлен на участие в реализации второго этапа международного проекта «Строительство социального жилья» с использованием средств технико-экономической помощи Китайской Народной Республики. Это позволит получить 5,5 тысяч квадратных метров, или 80 квартир социального пользования в 2019 году, — сказал Дмитрий Гуриненко.

К реализации проекта планируется приступить в июне этого года, завершить — в 2019-м. Многоэтажка разместится в границах улиц Шаранговича-Горецкого. Заказчиком по объекту выступает УКС Мингорисполкома. Конкурсная и проектная документация согласована с китайской стороной, на завершающем этапе находится процедура подрядных торгов, что позволит в июне выйти на заключение договоров. Параллельно ведется работа по оформлению материалов по отводу земельного участка.

Напомним, что с привлечением китайских денег в Минске также планируют построить бассейн международного стандарта и нациоанльный футбольный стадион.

 
Теги: Минск
 
 
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Это позволит получить 5,5 тысяч квадратных метров, или 80 квартир социального пользования в 2019 году.
 
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