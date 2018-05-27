ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске показали самый мощный в СНГ трактор

28.05.2018 12:24 — Разное | Беларусь Сегодня  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Виталий Пивоварчик

 - Выпуская столь мощную технику, мы тем самым выполняем программу продовольственной безопасности страны и помогаем снижать себестоимость выращенного хлеба, – отметил генеральный директор ОАО «МТЗ» Федор Домотенко.

Конструктора комментарий своего руководителя дополняют разговорами о современных тенденциях. Техника за один проход должна выполнять как можно больше операций и обработать максимально возможные площади, покорять растянувшиеся на десятки, а то и сотни километров пашни, а следовательно – повышать производительность труда и снижать затраты. Потенциальные покупатели – Россия, Казахстан, Украина. Только, обращает внимание главный конструктор Николай Зезетко, даже трактора мощностью 450 лошадиных сил смогут «потянуть» далеко не все поставленные задачи.

Фото: abw.by

- Многое зависит от почвы. Скажем, казахстанский чернозем налипает на агрегаты. В Саратовской области обрабатывать приходится тяжелые глину и суглинки. Это все создает дополнительное сопротивление. В Татарстане такой трактор будет незаменим из-за применяемой там технологии высева: за один проход BELARUS-5022 при помощи специального 12-метрового аппарата способен взрыхлить, высадить зерно, прикатать его и сразу же пробороновать. Мощность ведь расходуется не только на тягу, но и на работу навесного оборудования. 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото: Виталий Пивоварчик  - Выпуская столь мощную технику, мы тем самым выполняем программу продовольственной безопасности страны и помогаем снижать...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Подружись со спортом»: в Минске выбрали лучшие детские рисунки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полымя
Единство
Soligorsk News
Прамень
28.05.2018
Газета Авангард
Новости Ветки
Единство
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика