Фото: Виталий Пивоварчик

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске показали самый мощный в СНГ трактор Фото: Виталий Пивоварчик - Выпуская столь мощную технику, мы тем самым выполняем программу продовольственной безопасности страны и помогаем снижать...

, – отметил генеральный директор ОАО «МТЗ» Федор Домотенко.Конструктора комментарий своего руководителя дополняют разговорами о современных тенденциях. Техника за один проход должна выполнять как можно больше операций и обработать максимально возможные площади, покорять растянувшиеся на десятки, а то и сотни километров пашни, а следовательно – повышать производительность труда и снижать затраты. Потенциальные покупатели – Россия, Казахстан, Украина. Только, обращает внимание главный конструктор Николай Зезетко, даже трактора мощностью 450 лошадиных сил смогут «потянуть» далеко не все поставленные задачи.