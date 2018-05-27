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В Минске показали самый мощный в СНГ трактор
28.05.2018 12:24 — Разное | Беларусь Сегодня
Фото: Виталий Пивоварчик
- Выпуская столь мощную технику, мы тем самым выполняем программу продовольственной безопасности страны и помогаем снижать себестоимость выращенного хлеба, – отметил генеральный директор ОАО «МТЗ» Федор Домотенко.
Конструктора комментарий своего руководителя дополняют разговорами о современных тенденциях. Техника за один проход должна выполнять как можно больше операций и обработать максимально возможные площади, покорять растянувшиеся на десятки, а то и сотни километров пашни, а следовательно – повышать производительность труда и снижать затраты. Потенциальные покупатели – Россия, Казахстан, Украина. Только, обращает внимание главный конструктор Николай Зезетко, даже трактора мощностью 450 лошадиных сил смогут «потянуть» далеко не все поставленные задачи.
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- Многое зависит от почвы. Скажем, казахстанский чернозем налипает на агрегаты. В Саратовской области обрабатывать приходится тяжелые глину и суглинки. Это все создает дополнительное сопротивление. В Татарстане такой трактор будет незаменим из-за применяемой там технологии высева: за один проход BELARUS-5022 при помощи специального 12-метрового аппарата способен взрыхлить, высадить зерно, прикатать его и сразу же пробороновать. Мощность ведь расходуется не только на тягу, но и на работу навесного оборудования.
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Фото: Виталий Пивоварчик - Выпуская столь мощную технику, мы тем самым выполняем программу продовольственной безопасности страны и помогаем снижать...
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