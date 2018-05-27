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В Индии оторвалась кабинка колеса обозрения: погиб ребенок (ВИДЕО)
28.05.2018 12:24 — Разное | Беларусь Сегодня
Еще шесть человек, среди которых трое детей, госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщается на сайте
Инцидент произошел в результате того, что кабинка была плохо закреплена. Посетители парка обращали внимание сотрудника, ответственного за безопасность, на данный факт. Однако он никак не отреагировал и продолжал сажать людей в кабинку.
Этот работник задержан. Ведется расследование.
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Еще шесть человек, среди которых трое детей, госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщается на сайте vesti.ru. Инцидент произошел в результате того,...
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