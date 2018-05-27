В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Индии оторвалась кабинка колеса обозрения: погиб ребенок (ВИДЕО) Еще шесть человек, среди которых трое детей, госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщается на сайте vesti.ru. Инцидент произошел в результате того,...

Еще шесть человек, среди которых трое детей, госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщается на сайтеИнцидент произошел в результате того, что кабинка была плохо закреплена. Посетители парка обращали внимание сотрудника, ответственного за безопасность, на данный факт. Однако он никак не отреагировал и продолжал сажать людей в кабинку.Этот работник задержан. Ведется расследование.