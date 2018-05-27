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Песчаная буря обрушилась на Пекин
28.05.2018 12:24 — Разное | Беларусь Сегодня
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По информации Метеорологического управления КНР, уровень содержания взвешенных твердых микрочастиц PM 10 в пекинском воздухе составил 500 мкг на кубический метр, что в 20 раз больше предельно допустимой Всемирной организацией здравоохранения нормы.
Прогнозируется шквалистый ветер.
Непростые погодные условия в Китае, как ожидается, будут наблюдаться до 29 мая.
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