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Песчаная буря обрушилась на Пекин

28.05.2018 12:24 — Разное | Беларусь Сегодня  
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По информации Метеорологического управления КНР, уровень содержания взвешенных твердых микрочастиц PM 10 в пекинском воздухе составил 500 мкг на кубический метр, что в 20 раз больше предельно допустимой Всемирной организацией здравоохранения нормы. 

Прогнозируется шквалистый ветер.

Непростые погодные условия в Китае, как ожидается, будут наблюдаться до 29 мая. 
 
 
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