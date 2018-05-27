Архивное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Песчаная буря обрушилась на Пекин Архивное фото ...

По информации Метеорологического управления КНР, уровень содержания взвешенных твердых микрочастиц PM 10 в пекинском воздухе составил 500 мкг на кубический метр, что в 20 раз больше предельно допустимой Всемирной организацией здравоохранения нормы.Прогнозируется шквалистый ветер.Непростые погодные условия в Китае, как ожидается, будут наблюдаться до 29 мая.