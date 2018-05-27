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Во вторник в Беларуси ожидается до +28°С

28.05.2018 12:24 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Во вторник, 29 мая, ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Ночью прогнозируется слабый ветер, днем юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +10...+15°С, в некоторых районах – +7...+9°С, днем – +23...+28°С. 

В среду, 30 мая, прогнозируется переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, а днем в некоторых районах Беларуси пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер южной четверти 4-9 метров в секунду, при грозах порывы достигнут 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +12...+17°С, днем – +24...+30°С.

В четверг, 31 мая, прогнозируется переменная облачность. В некоторых районах страны пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер будет юго-западным, днем с переходом на северный 4-9 метров в секунду, при грозах порывы достигнут 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается +12...+18°С, по северо-востоку – +8...+11°С; днем – от +17°С по северо-востоку до +28°С по юго-западу Беларуси.

 
 
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Во вторник, 29 мая, ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Ночью прогнозируется слабый ветер, днем юго-восточный 3-8 метров в...
 
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