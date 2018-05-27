В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Бобруйске задержали мать погибших на пожаре шестилетних детей Мать погибших детей задержана и дает показания, сообщили в Следственном комитете. Как сообщалось, пожар произошел ночью 27 мая в двухкомнатной квартире на...

Мать погибших детей задержана и дает показания, сообщили в Следственном комитете.Как сообщалось, пожар произошел ночью 27 мая в двухкомнатной квартире на восьмом этаже дома по бульвару Приберезенскому в Бобруйске. После ликвидации пожара спасателями были обнаружены в спальне тела двух шестилетних детей (мальчика и девочки).По предварительным данным, очаг возгорания находился на диване в зале.40-летняя мать погибших детей вместе со старшим 11-летним сыном во время пожара по месту жительства отсутствовала. По данным следствия, семья как находящаяся в социально опасном положении на учете не состояла.Сейчас для установления всех обстоятельств произошедшего назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, проводятся допросы.