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В Бобруйске задержали мать погибших на пожаре шестилетних детей
28.05.2018 12:24 — Разное | Беларусь Сегодня
Мать погибших детей задержана и дает показания, сообщили в Следственном комитете.
Как сообщалось, пожар произошел ночью 27 мая в двухкомнатной квартире на восьмом этаже дома по бульвару Приберезенскому в Бобруйске. После ликвидации пожара спасателями были обнаружены в спальне тела двух шестилетних детей (мальчика и девочки).
По предварительным данным, очаг возгорания находился на диване в зале.
40-летняя мать погибших детей вместе со старшим 11-летним сыном во время пожара по месту жительства отсутствовала. По данным следствия, семья как находящаяся в социально опасном положении на учете не состояла.
Сейчас для установления всех обстоятельств произошедшего назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, проводятся допросы.
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Мать погибших детей задержана и дает показания, сообщили в Следственном комитете. Как сообщалось, пожар произошел ночью 27 мая в двухкомнатной квартире на...
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