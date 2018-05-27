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В Бобруйске задержали мать погибших на пожаре шестилетних детей

28.05.2018 12:24 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Мать погибших детей задержана и дает показания, сообщили в Следственном комитете.

Как сообщалось, пожар произошел ночью 27 мая в двухкомнатной квартире на восьмом этаже дома по бульвару Приберезенскому в Бобруйске. После ликвидации пожара спасателями были обнаружены в спальне тела двух шестилетних детей (мальчика и девочки). 


По предварительным данным, очаг возгорания находился на диване в зале. 

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40-летняя мать погибших детей вместе со старшим 11-летним сыном во время пожара по месту жительства отсутствовала. По данным следствия, семья как находящаяся в социально опасном положении на учете не состояла. 

Сейчас для установления всех обстоятельств произошедшего назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, проводятся допросы. 



 
Теги: Минск
 
 
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Мать погибших детей задержана и дает показания, сообщили в Следственном комитете. Как сообщалось, пожар произошел ночью 27 мая в двухкомнатной квартире на...
 
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