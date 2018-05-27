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Торгующая стройинструментом фирма за два года недоплатила в бюджет 109 тыс. рублей налогов
28.05.2018 12:24 — Разное | Беларусь Сегодня
Как рассказали в Комитете госконтроля, установлено, что в 2016-2017 годах в бухучет фирмы помещались фиктивные первичные документы, полученные от лжепредпринимательских структур, зарегистрированных в Минске.
Таким образом занижался размер налогооблагаемой базы, а фирма уклонялась от уплаты налогов.
Всего, по данным КГК, в бюджет недоплачено более 109 тыс. рублей налогов.
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Как рассказали в Комитете госконтроля, установлено, что в 2016-2017 годах в бухучет фирмы помещались фиктивные первичные документы, ...
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