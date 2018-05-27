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Торгующая стройинструментом фирма за два года недоплатила в бюджет 109 тыс. рублей налогов

28.05.2018 12:24 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Как рассказали в Комитете госконтроля, установлено, что в 2016-2017 годах в бухучет фирмы помещались фиктивные первичные документы, 

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В Минске пожилой мужчина упал в погреб и провел там 4 дня – он в тяжелом состоянии
полученные от лжепредпринимательских структур, зарегистрированных в Минске. 

Таким образом занижался размер налогооблагаемой базы, а фирма уклонялась от уплаты налогов. 

Всего, по данным КГК, в бюджет недоплачено более 109 тыс. рублей налогов. 


 
Теги: Минск
 
 
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Как рассказали в Комитете госконтроля, установлено, что в 2016-2017 годах в бухучет фирмы помещались фиктивные первичные документы,  ...
 
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