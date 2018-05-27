В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Торгующая стройинструментом фирма за два года недоплатила в бюджет 109 тыс. рублей налогов Как рассказали в Комитете госконтроля, установлено, что в 2016-2017 годах в бухучет фирмы помещались фиктивные первичные документы, ...

Как рассказали в Комитете госконтроля, установлено, что в 2016-2017 годах в бухучет фирмы помещались фиктивные первичные документы,полученные от лжепредпринимательских структур, зарегистрированных в Минске.Таким образом занижался размер налогооблагаемой базы, а фирма уклонялась от уплаты налогов.Всего, по данным КГК, в бюджет недоплачено более 109 тыс. рублей налогов.