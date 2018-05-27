В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ученые сообщили об опасности психологических онлайн-тестов‍ Специалисты установили, что причиной утечки данных стали полюбившиеся пользователям психологические онлайн-тесты. Эти тесты ученые посчитали очень...

Специалисты установили, что причиной утечки данных стали полюбившиеся пользователям психологические онлайн-тесты. Эти тесты ученые посчитали очень опасными.Наиболее опасным признано приложение myPersonality, которое предсказывает будущее, описывает характер пользователей, показывает портрет идеального партнера и так далее.Программисты Facebook прислушались к ученым и удалили тесты myPersonality, но приложением уже воспользовались не менее шести миллионов человек, и значит, их пароли попали в открытый доступ. Основатель социальной сети Марк Цукерберг заявил, что скоро всех разработчиков подвергнут серьезной проверке.