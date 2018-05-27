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Общественный транспорт Минска меняет расписание из-за переноса рабочих дней в июле

28.05.2018 12:24 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Так сообщается, что 7 июля городской пассажирский транспорт будет работать по графику буднего дня.

Автобусы 1, 2 и 3 июля будут ходить по графику воскресных дней. Троллейбусы 1 июля будут курсировать по графику субботы, а 2 и 3 июля - по графику воскресенья. Трамваи 1, 2 и 3 июля также будут работать по графику выходных дней.

Также «Минсктранс» сообщает, что 2 июля в связи с изменением режима работы крупных торговых предприятий столицы автобусные маршруты №№ 76Э, 83Э, 89Э, 114С, 125, 151Э будут отменены. 

Учитывайте эту информацию, планируя свои поездки на общественном транспорте.
 
 
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Так сообщается, что 7 июля городской пассажирский транспорт будет работать по графику буднего дня. Автобусы 1, 2 и 3 июля будут ходить по графику...
 
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