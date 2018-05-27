В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 11 лесных пожаров ликвидировала государственная лесная охрана за минувшие выходные Один из самых крупных пожаров произошел накануне в Орликовском лесничестве Копыльского опытного лесхоза – его площадь составила 1 га. О возгорании сообщили...

Один из самых крупных пожаров произошел накануне в Орликовском лесничестве Копыльского опытного лесхоза – его площадь составила 1 га. О возгорании сообщили местные жители. Всего в ликвидации пожара участвовали 25 человек и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной возгорания стал человеческий фактор, отметили в Минлесхозе.Там добавили, что в ходе обследования поврежденной площади специалистами лесной охраны была также обнаружена незаконная посадка конопли, о чем проинформирована местная милиция.В Минлесхозе напомнили, что с наступлением пожароопасного сезона государственная лесная охрана перешла на усиленный режим работы. Мониторинг ситуации осуществляют более 13 тысяч работников лесной отрасли. На патрулировании и ликвидации очагов возгорания задействованы 360 единиц техники.