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11 лесных пожаров ликвидировала государственная лесная охрана за минувшие выходные

28.05.2018 12:24 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Один из самых крупных пожаров произошел накануне в Орликовском лесничестве Копыльского опытного лесхоза – его площадь составила 1 га. О возгорании сообщили местные жители. Всего в ликвидации пожара участвовали 25 человек и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной возгорания стал человеческий фактор, отметили в Минлесхозе.


Там добавили, что в ходе обследования поврежденной площади специалистами лесной охраны была также обнаружена незаконная посадка конопли, о чем проинформирована местная милиция.

В Минлесхозе напомнили, что с наступлением пожароопасного сезона государственная лесная охрана перешла на усиленный режим работы. Мониторинг ситуации осуществляют более 13 тысяч работников лесной отрасли. На патрулировании и ликвидации очагов возгорания задействованы 360 единиц техники. 



 
 
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Один из самых крупных пожаров произошел накануне в Орликовском лесничестве Копыльского опытного лесхоза – его площадь составила 1 га. О возгорании сообщили...
 
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