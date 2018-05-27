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В Березе поезд травмировал мужчину

28.05.2018 12:24 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк рассказал:

- 51-летнему жителю Березовского района были причинены телесные повреждения, с которыми он госпитализирован. В настоящее время состояние пострадавшего медиками оценивается как тяжелое. По данному факту Березовским РОСК проводится проверка. С целью установления степени тяжести причиненных мужчине телесных повреждений следователем назначена судебно-медицинская экспертиза.

 
 
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Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк рассказал: - 51-летнему жителю Березовского района были причинены телесные повреждения,...
 
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