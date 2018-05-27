В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подведены итоги общественного обсуждения законопроекта об изменении закона о дорожном движении В УГАИ МВД нам рассказали, что большинство респондентов поддержали идею введения системы штрафных баллов за административные правонарушения против...

В УГАИ МВД нам рассказали, что большинство респондентов поддержали идею введения системы штрафных баллов за административные правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Участники обсуждения считают такой подход действенным против злостных нарушителей, а также – что подобные изменения дисциплинируют водителей. Многие согласились с необходимостью замены «бессрочных» водительских удостоверений, информируют в ГАИ. Эта мера, по мнению граждан, создаст равные условия для всех водителей и поспособствует повышению безопасности на дорогах, обязав владельцев таких удостоверений пройти медицинское переосвидетельствование.Автомобилисты высказались «за» предложение выдавать международные водительские удостоверения. В Беларуси они не потребуются. Выдавать их станут по желанию и заявлениям граждан, планирующих автопоездки в страны, не ратифицировавшие Венскую конвенцию о дорожном движении. Общественность поддержала и идею предоставления права управления мотовездеходами, снегоболотоходами и снегоходами, а также возможность обучения и сдачи экзаменов на автомобиле с автоматической трансмиссией.Конструктивные предложения граждан, отмечают в ГАИ, уже учтены и внесены в законопроект. После внесения некоторых корректировок законопроект планируется направить для дальнейшего рассмотрения в Парламент.