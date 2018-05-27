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Подведены итоги общественного обсуждения законопроекта об изменении закона о дорожном движении

28.05.2018 12:24 — Разное | Беларусь Сегодня  
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В УГАИ МВД нам рассказали, что большинство респондентов поддержали идею введения системы штрафных баллов за административные правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Участники обсуждения считают такой подход действенным против злостных  нарушителей, а также – что подобные изменения дисциплинируют водителей. Многие согласились с необходимостью замены «бессрочных» водительских удостоверений, информируют в ГАИ. Эта мера, по мнению граждан, создаст равные условия для всех водителей и поспособствует повышению безопасности на дорогах, обязав владельцев таких удостоверений пройти медицинское переосвидетельствование.

Автомобилисты высказались «за» предложение выдавать международные водительские удостоверения. В Беларуси они не потребуются. Выдавать их станут по желанию и заявлениям граждан, планирующих автопоездки в страны, не ратифицировавшие Венскую конвенцию о дорожном движении. Общественность поддержала и идею предоставления права управления мотовездеходами, снегоболотоходами и снегоходами, а также возможность обучения и сдачи экзаменов на автомобиле с автоматической трансмиссией.

Конструктивные предложения граждан, отмечают в ГАИ, уже учтены и внесены в законопроект. После внесения некоторых корректировок законопроект планируется направить для дальнейшего рассмотрения в Парламент.


 
 
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В УГАИ МВД нам рассказали, что большинство респондентов поддержали идею введения системы штрафных баллов за административные правонарушения против...
 
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