​«Мать всех гроз»: 20 тыс. ударов молнии зафиксировали в Великобритании во время непогоды

Небо над Великобританий осветили тысячи молний во время сильной грозы 27 мая.

В частности, непогода накрыла южную Англию и Мидлендс. Даже опытные метеорологи признали, что никогда не видели ничего подобного. По оценкам экспертов, во время грозы в Великобритании было зафиксировано от 15 до 20 тысяч ударов молнии. Один из них привёл к транспортному коллапсу в аэропорту Лондона. Были отменены и задержаны авиарейсы. Работа системы восстановлена, но пока не все рейсы выполняются по расписанию.

Тем временем местные пожарные рассказали, что к ним поступило более 500 вызовов, связанных с непогодой.