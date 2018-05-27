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​«Мать всех гроз»: 20 тыс. ударов молнии зафиксировали в Великобритании во время непогоды

28.05.2018 12:34 — Разное | ОНТ  
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Небо над Великобританий осветили тысячи молний во время сильной грозы 27 мая.

В частности, непогода накрыла южную Англию и Мидлендс. Даже опытные метеорологи признали, что никогда не видели ничего подобного. По оценкам экспертов, во время грозы в Великобритании было зафиксировано от 15 до 20 тысяч ударов молнии. Один из них привёл к транспортному коллапсу в аэропорту Лондона. Были отменены и задержаны авиарейсы. Работа системы восстановлена, но пока не все рейсы выполняются по расписанию.

Тем временем местные пожарные рассказали, что к ним поступило более 500 вызовов, связанных с непогодой.

 
 
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Небо над Великобританий осветили тысячи молний во время сильной грозы 27 мая.
 
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