​Школьница спрыгнула с крыши девятиэтажки в Бресте

Проверку по факту смерти школьницы, которая сбросилась с крыши многоэтажки, проводят в Бресте.

В УСК по Брестской области сообщили, что инцидент произошёл вечером 27 мая. Девушка 2003 года рождения упала с девятого этажа дома по бульвару Космонавтов. По предварительным данным, школьница сбросилась с крыши.

Сейчас устанавливаются причины смерти девушки, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Известно, что погибшая была ученицей одной из школ Бреста, она жила в семье, находящейся в социально опасном положении.