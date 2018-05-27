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​Школьница спрыгнула с крыши девятиэтажки в Бресте

28.05.2018 12:34 — Разное | ОНТ  
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Проверку по факту смерти школьницы, которая сбросилась с крыши многоэтажки, проводят в Бресте.

В УСК по Брестской области сообщили, что инцидент произошёл вечером 27 мая. Девушка 2003 года рождения упала с девятого этажа дома по бульвару Космонавтов. По предварительным данным, школьница сбросилась с крыши.

Сейчас устанавливаются причины смерти девушки, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Известно, что погибшая была ученицей одной из школ Бреста, она жила в семье, находящейся в социально опасном положении.

 
Теги: Брест
 
 
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В УСК по Брестской области сообщили, что инцидент произошёл вечером 27 мая.
 
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