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Школьница спрыгнула с крыши девятиэтажки в Бресте
Проверку по факту смерти школьницы, которая сбросилась с крыши многоэтажки, проводят в Бресте.
В УСК по Брестской области сообщили, что инцидент произошёл вечером 27 мая. Девушка 2003 года рождения упала с девятого этажа дома по бульвару Космонавтов. По предварительным данным, школьница сбросилась с крыши.
Сейчас устанавливаются причины смерти девушки, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Известно, что погибшая была ученицей одной из школ Бреста, она жила в семье, находящейся в социально опасном положении.
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В УСК по Брестской области сообщили, что инцидент произошёл вечером 27 мая.
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