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​Правительство в Италии не могут сформировать уже три месяца

28.05.2018 12:34 — Разное | ОНТ  
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Италия находится на политическом распутье: кандидат на пост премьера отказался возглавить кабинет министров. В стране три месяца не могут сформировать правительство.

Адвокат Джузеппе Конте, которого ранее выдвинули партия «Лига» и «Движение пяти звёзд», вернул президенту мандат. Фатальным стало мнение Конте по поводу кандидатуры министра финансов (с ним не согласился Серджио Маттарелла). Последнего не устроили взгляды претендента на экономическую политику Евросоюза. Теперь в Италии могут пройти новые парламентские выборы (о решении в ближайшее время объявит президент).

 
 
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В стране три месяца не могут сформировать правительство.
 
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