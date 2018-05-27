​Улицы превратились в реки: режим ЧС введён в американском Элликоте из-за проливных дождей

Вода сносит всё на своём пути, из-за чего в американском городе Элликот объявлен режим чрезвычайной ситуации.

К стихийному бедствию привели проливные дожди. По прогнозам, осадки не прекратятся. Большая вода поднялась выше уровня первого этажа. Городские улицы превратились в реки. Жителям рекомендовано перебраться в безопасные места. Два года назад Элликот также охватило мощное наводнение. Тогда без жертв не обошлось.