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​Улицы превратились в реки: режим ЧС введён в американском Элликоте из-за проливных дождей

28.05.2018 12:34 — Разное | ОНТ  
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Вода сносит всё на своём пути, из-за чего в американском городе Элликот объявлен режим чрезвычайной ситуации.

К стихийному бедствию привели проливные дожди. По прогнозам, осадки не прекратятся. Большая вода поднялась выше уровня первого этажа. Городские улицы превратились в реки. Жителям рекомендовано перебраться в безопасные места. Два года назад Элликот также охватило мощное наводнение. Тогда без жертв не обошлось.

 
 
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