|
Улицы превратились в реки: режим ЧС введён в американском Элликоте из-за проливных дождей
Вода сносит всё на своём пути, из-за чего в американском городе Элликот объявлен режим чрезвычайной ситуации.
К стихийному бедствию привели проливные дожди. По прогнозам, осадки не прекратятся. Большая вода поднялась выше уровня первого этажа. Городские улицы превратились в реки. Жителям рекомендовано перебраться в безопасные места. Два года назад Элликот также охватило мощное наводнение. Тогда без жертв не обошлось.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К стихийному бедствию привели проливные дожди.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)