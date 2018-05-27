​Состоится ли встреча лидеров Соединённых Штатов Америки и КНДР?

В мировом сообществе обсуждают новые подробности: стало известно, что делегация из Вашингтона проводит переговоры на границе Северной и Южной Кореи.

И основная тема – проведение двустороннего саммита. Несмотря на недавнее заявление Дональда Трампа о том, что встреча не состоится, последние факты говорят о том, что диалогу двух стран в Сингапуре, вероятнее всего, быть. Глава Белого дома изменил свою позицию. Однако вопрос: «Когда?» остаётся открытым. За ходом подготовки следят и в Южной Корее: президент Мун Чжэ Ин заявил, что может присоединиться к саммиту США-КНДР.