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​Состоится ли встреча лидеров Соединённых Штатов Америки и КНДР?

28.05.2018 12:34 — Разное | ОНТ  
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В мировом сообществе обсуждают новые подробности: стало известно, что делегация из Вашингтона проводит переговоры на границе Северной и Южной Кореи.

И основная тема – проведение двустороннего саммита. Несмотря на недавнее заявление Дональда Трампа о том, что встреча не состоится, последние факты говорят о том, что диалогу двух стран в Сингапуре, вероятнее всего, быть. Глава Белого дома изменил свою позицию. Однако вопрос: «Когда?» остаётся открытым. За ходом подготовки следят и в Южной Корее: президент Мун Чжэ Ин заявил, что может присоединиться к саммиту США-КНДР.

 
 
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В мировом сообществе обсуждают новые подробности.
 
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